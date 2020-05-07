Будет ли девальвация - банкир спрогнозировал ближайший курс гривны

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Инвестиционный банкир Тарас Козак в эфире канала “Украина 24” рассказал, какого курса доллара можно ожидать в ближайшее время в связи с подписанием закона о банках и перспективой получения транша МВФ.
“Украинцы были убеждены, что как только начинается кризис, особенно мировой, гривна должна обесцениваться. Внезапно в этом году не так – в мире бушует кризис, у нас безработица, пандемия, карантин, а гривна укрепляется, почему так? Безусловно, один из таких моментов – это голосование в Верховной Раде, когда мы сделали последний шаг к сотрудничеству с МВФ, все наши обязательства фактически выполнены”, – сказал Козак.
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Также он рассказал о “стратегическом моменте”.
“Гривна на сегодня плавающая, не фиксированный курс, к которому привыкли украинцы. Больше спрос – гривна начинает дорожать. Таким образом НБУ точечно корректирует курс, но не держит его, и это позволяет увеличить золотовалютные резервы, они на сегодня больше, чем на начало года, и это добавляет уверенности в том, что наша национальная валюта твердая”, – сказал банкир.
Козак считает, что “Украина избежала худшего сценария”.
“Мог бы быть курс и 30, и 40 (гривен за доллар. – Ред.), и выше. Если остается сценарий оптимистический и умеренный, то варианты такие: 25-27 при оптимистическом сценарии или умеренном 27 плюс минус гривна, то есть все равно никакой большой девальвации не будет”, – сказал банкир.
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