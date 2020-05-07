В Минэкономики сообщили, сколько в течение года Госслужба занятости трудоустроила лиц

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Государственная служба занятости продолжает подбор работы для безработных в период карантина. Так, с 12 марта службой занятости трудоустроены почти 90 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По состоянию на 13 мая полностью профинансированы расходы на помощь по безработице за апрель. А 14 мая Госслужба занятости начала финансирование 1 декады мая.
В Минэкономики добавили, что на пособие по безработице может рассчитывать и молодой человек, который впервые ищет работу.
Сообщается, что размер такой помощи на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентябряВчера, 20:25 - 1023 12
"Заменить маршрутки": в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта11 ч. назад - 3580 10
Министр инфраструктуры выступил против открытия метро в Киеве с 25 мая9 ч. назад - 704 4
Правительство разрешило таксистам ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 18:38 - 662 4
Может ли получить пособие по безработице молодой человек, который впервые ищет работу5 ч. назад - 427 3
IKEA начала работу на украинском рынке и запустила онлайн-магазин7 ч. назад - 4194 1
Банки подняли кредитные ставки для населения13 ч. назад - 3960 2
"Заменить маршрутки": в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта11 ч. назад - 3580 10
Шмыгаль рассказал, когда заработают детские сады13 ч. назад - 2349
В Украине представили план возобновления работы транспорта (инфографика)9 ч. назад - 1784
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Вчера, 14:10 - 651 1
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)Позавчера, 10:30 - 617
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3416 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1609 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 6569 3