В Минэкономики сообщили, сколько в течение года Госслужба занятости трудоустроила лиц

Государственная служба занятости продолжает подбор работы для безработных в период карантина. Так, с 12 марта службой занятости трудоустроены почти 90 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По состоянию на 13 мая полностью профинансированы расходы на помощь по безработице за апрель. А 14 мая Госслужба занятости начала финансирование 1 декады мая.

В Минэкономики добавили, что на пособие по безработице может рассчитывать и молодой человек, который впервые ищет работу.

Сообщается, что размер такой помощи на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Справка Finance.ua

По данным Кабинета Министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.

Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.

В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.

Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).

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