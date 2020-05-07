Законность принятия закона о банках обжаловали в суде

В Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

Сообщается, что иск подал народный депутат Антон Поляков в отношении спикера парламента Дмитрия Разумкова и председателя финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева.

“Истец просит суд признать противоправными действия главы ВРУ Дмитрия Разумкова за ненадлежащую организацию проведения внеочередного пленарного заседания ВРУ девятого созыва и нарушения положений Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы (№2571-д)”, – говорится в сообщении

Также Поляков требует признать противоправными действия Гетманцева во время заседания финансового комитета 30 марта в части включения, рассмотрения и принятия банковского законопроекта.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства в административном деле.

Напомним, 13 мая парламент окончательно поддержал закон о банковских услугах. После этого внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что подал проект постановления об отмене этого закона. До его рассмотрения в сессионном зале подписание закона заблокировано для спикера парламента Дмитрия Разумкова и, соответственно, для Президента Владимира Зеленского.