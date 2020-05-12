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Государственное агентство лесных ресурсов Украины сообщает, что в Украине объем незаконных рубок лесов уменьшился на 34%.
Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий, сообщается на правительственном портале.
Так, объем уменьшился за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако, как подчеркнул Заблоцкий, в соцсетях и на сомнительных сайтах сейчас активно распространяют фейковые публикации о якобы увеличении незаконных рубок в Украине.
“Начали снова разгонять данные двухлетней давности пресловутого отчета британской общественной организации Earthsight, или распространяют фото рубок или видео, где древесина едет через границу грузовыми авто в других странах. Эта информация не соответствует действительности, тому состоянию дел, которое есть в отрасли”, – сказал он.
Чиновник отметил, что в прошлом году за три месяца незаконный объем составил 43,3 тыс. кубометры древесины, а за І квартал 2020 года – 28,5 тыс. кубометров. Кроме того, работники государственной лесной охраны передали в органы полиции и суд 616 дел.
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