Samsung представила «невзламываемый» смартфон Galaxy A Quantum (фото)

Samsung совместно с южнокорейским оператором SK Telekom представила первый в мире смартфон, оснащённый квантовым генератором случайных чисел. Благодаря использованию технологии, которая ранее была доступна лишь крупногабаритным вычислительным станциям, инженерам компании удалось добиться высокого уровня защиты устройства.

Смартфон Galaxy A Quantum представляет собой модифицированную версию Galaxy A71 с 6,7-дюймовым дисплеем, процессором Exynos 980, 8/128 ГБ памяти, 64-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт. От предшественника он отличается установленным чипом QRNG, разработанным швейцарской компанией ID Quantique.



Фото: en.yna.co.kr

Особенность модуля заключается в том, что он генерирует числа на основе квантовой технологии шифрования, за счёт чего ключи безопасности получаются более надёжными и непредсказуемыми сравнительно с альтернативными программными решениями. В качестве квантовой частицы используется случайный фотон, считанный сенсором со светодиода, «упакованного» в тот же миниатюрный корпус габаритами 2,5 × 2,5 мм.



Фото: en.yna.co.kr

По заявлению разработчиков, новая технология защиты данных позволяет значительно повысить безопасность мобильного устройства. Квантовый генератор случайных чисел будет использоваться не только при обмене сообщениями, но и при работе платёжной системы Samsung Pay, а также всех сервисов, требующих от пользователя пройти процедуру авторизации.