Как повлияет кризис на ритейлеров в Украине (инфографика)

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Пандемия COVID-19 стала глобальным вызовом для всей индустрии ритейла, ведь следствием стали закрытие точек продаж, изменение настроений потребителей.
Об этом говорится в исследовании Colliers International.
В опросе, проведенном с 28 апреля по 1 мая 2020 года, приняли участие 73 ритейлера, работающие в Украине.
Правительством Украины было принято решение с 17 марта ограничить работу ТРЦ и всех операторов (кроме продовольственных супермаркетов, магазинов товаров повседневного потребления и гигиены, аптек, зоомагазинов).
С 12 мая ограничительные меры несколько ослабили, разрешив деятельность заведений общественного питания на вынос и летних площадок у них, заведений бытового обслуживания, торговли непродовольственными товарами в магазинах (в том числе в ТРЦ).
По состоянию на начало мая, около 55% опрошенных ритейлеров отметили, что закрыли все свои локации. В формате «точки выдачи» остались работать около 13% респондентов.
Учитывая неопределенность относительно дальнейших сценариев развития ситуации, ритейлеры в основном сконцентрируются на оптимизации существующего бизнеса и не будут планировать открытие новых локаций.
Инфографика Colliers International
Только 15% респондентов отметили, что планируют продолжить расширение бизнеса. В основном, это представители сегментов beauty & drogerie и бытовой техники и электроники.
37% ритейлеров будут сокращать количество существующих локаций, оптимизируя бизнес.
Почти половина (49%) респондентов отметили, что будут развивать онлайн-каналы сбыта.
Инфографика Colliers International
Падение товарооборота. Почти треть респондентов считают, что в ближайшие два квартала после карантина падение товарооборота будет более 50% по сравнению с докризисным периодом. В частности, так считает более 60% представителей fashion сегмента и представителей развлекательных центров.
Восстановить показатели товарооборота до докризисного периода, по прогнозам ритейлеров, удастся как минимум через год – так считает 64% респондентов.
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