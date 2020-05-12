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Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году, однако снизило его масштаб в связи со смягчением карантинных мер по всему миру.
Об этом говорится в ежемесячном отчете агентства.
Прогноз на 2020 год в целом предполагает падение спроса на 8,6 млн баррелей в сутки, что на 0,7 млн баррелей в сутки больше, чем в предыдущем отчете. При этом пиковое падение спроса придется на второй квартал 2020 года – на 19,9 млн баррелей в сутки.
По данным агентства, в мае мировые поставки нефти сократятся на 12 млн баррелей в сутки до девятилетнего минимума в 88 млн баррелей в сутки, так как соглашение ОПЕК+ вступило в силу, а добыча снижается в других странах.
Как отмечается в документе, в конце мая около 2,8 млрд человек будут жить в условиях изоляции для сдерживания пандемии коронавируса, по сравнению с 4,0 млрд человек в апреле.
“Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19”, – говорится в отчете.
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