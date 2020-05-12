Турция "влила" в экономику уже $34 миллиарда

На пакет экономических мер, введенных турецким правительством в условиях мировой пандемии коронавируса для поддержки экономики и бизнеса, уже ушло 240 млрд турецких лир (в эквиваленте 34,4 млрд долларов США).

Об этом заявил министр казначейства и финансов Турции Берат Альбайрак.

“Общая стоимость наших мер по защите экономической стабильности достигла 240 млрд турецких лир. Эта сумма составляет около 5% ВВП”, – сказал министр.

Он выразил уверенность, что Турция успешно преодолеет кризис, в частности, исходя из того, что ее показатели во многом лучше, чем у других стран мира.

“Если по примеру других стран учесть общий экономический эффект от господдержки, то эта цифра достигает 525 млрд турецких лир (75 млрд долларов США), или 11% ВВП”, – сказал министр.