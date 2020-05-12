Компания Маска проложила еще один тоннель под Лас-Вегасом

Компания Boring Company Илона Маска проложила уже второй тоннель под Лас-Вегасом, где планируют запустить высокоскоростную автомобильную трассу в следующем году.

Об этом сообщает The Verge.

«Boring Company Илона Маска завершила прокладку второго тоннеля под конференц-центром в Лас-Вегасе. Таким образом, была завершена первая фаза 52,5-миллионного проекта, который позволит перевозить посетителей между двумя точками», – говорится в сообщении.

Первый тоннель Convention Center Loop был построен еще в феврале этого года.

Сейчас планируется строительство станций по одной в обоих концах туннеля и одной посередине, где люди смогут ожидать транспорт.

Открытие самого тоннеля запланировано на январь 2021 года.

Отмечается, что в Convention Center Loop можно будет перевозить более четырех тысяч человек в час в различных транспортных средствах Tesla. Вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.