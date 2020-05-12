Компания Маска проложила еще один тоннель под Лас-Вегасом

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Компания Boring Company Илона Маска проложила уже второй тоннель под Лас-Вегасом, где планируют запустить высокоскоростную автомобильную трассу в следующем году.
Об этом сообщает The Verge.
«Boring Company Илона Маска завершила прокладку второго тоннеля под конференц-центром в Лас-Вегасе. Таким образом, была завершена первая фаза 52,5-миллионного проекта, который позволит перевозить посетителей между двумя точками», – говорится в сообщении.
Первый тоннель Convention Center Loop был построен еще в феврале этого года.
Сейчас планируется строительство станций по одной в обоих концах туннеля и одной посередине, где люди смогут ожидать транспорт.
Открытие самого тоннеля запланировано на январь 2021 года.
Отмечается, что в Convention Center Loop можно будет перевозить более четырех тысяч человек в час в различных транспортных средствах Tesla. Вместо 15-минутной прогулки, посетители центра смогут добраться до места назначения всего за две минуты.
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