Иностранцы и компании сократили портфель ОВГЗ более чем на 3 млрд грн

По состоянию на 13 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 852,22 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он подрос на 2,68 млрд грн. Портфель главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 6,14 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 2,06 млрд грн, а юрлица – на 1,13 млрд грн. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей (доля):

банки – 358,62 млрд грн (42,08%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (38,09%);

нерезиденты – 109,89 млрд грн (12,89%);

юрлица – 50,67 млрд грн (5,95%);

физлица – 8,46 млрд грн (0,99%).

Напомним, неделей ранее, по состоянию на 6 мая, портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 849,54 млрд грн. За предыдущую неделю он подрос на 9,63 млрд грн. Портфель также главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 10,67 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили его на 1,1 млрд. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей выглядела следующим образом: