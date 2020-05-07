В правительстве обещают взяться за таксистов без лицензии

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал нелицензированные службы такси карбулингом и подчеркнул, что на них не будет распространяться пакет стимулов, а именно разрешение на движение по полосам, отведенным для общественного транспорта.
Об этом сегодня, 14 мая, Криклий сообщил в эфире “Завтрака с 1+1”.
“Я хочу поставить акцент, что наиболее популярные службы Убер, Уклон и остальные сервисы – это нелицензированные службы такси. Это карбулинги. На них это правило не будет распространяться. Речь идет о лицензированных перевозчиках. И это в первую очередь о безопасности. Поэтому мы должны давать определенный пакет стимулов, потому что никто не хотел идти в лицензированные перевозчики, потому что это дополнительные проверки, медосмотр, уплата налогов и оформление как юридическое или физическое лицо предприниматель – и все уходили в тень. Это один из стимулов, чтобы идти из тени”, – заявил министр инфраструктуры.
Напомним, 13 мая Кабинет министров внес изменения по ПДД для таксистов. Так, водитель такси имеет право: двигаться по улично-дорожной сети по полосам движения, специально отведенным для общественного транспорта, и производить посадку и высадку пассажиров в пределах полосы для маршрутных транспортных средств. Это касается только легальных перевозчиков, которые имеют официальный статус (лицензию).
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