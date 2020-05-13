Рынок труда после карантина: чего ожидать

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Карантин может оказать долгосрочное влияние на рынок труда и поведение граждан. Как известно, дохода лишились в первую очередь лица, работавшие без оформления трудовых отношений или находившиеся в гражданско-правовых отношениях.
Об этом сообщает Госслужба занятости.
Такая тенденция сохраняется и на международном уровне: эксперты взволнованы уменьшением количества лиц, уплачивающих страховые взносы даже в странах с налаженной системой соцобеспечения. При этом официальное трудоустройство предоставляет не только существенные гарантии во время работы, но и обеспечивает получение помощи в случае ее потери.
Прогнозы по развитию сферы занятости:
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