Рынок труда после карантина: чего ожидать

Карантин может оказать долгосрочное влияние на рынок труда и поведение граждан. Как известно, дохода лишились в первую очередь лица, работавшие без оформления трудовых отношений или находившиеся в гражданско-правовых отношениях.

Об этом сообщает Госслужба занятости.

Такая тенденция сохраняется и на международном уровне: эксперты взволнованы уменьшением количества лиц, уплачивающих страховые взносы даже в странах с налаженной системой соцобеспечения. При этом официальное трудоустройство предоставляет не только существенные гарантии во время работы, но и обеспечивает получение помощи в случае ее потери.

Прогнозы по развитию сферы занятости:

Формы дистанционной занятости будут совершенствоваться. Более детализированно будут отражены аспекты перевода работников на такие условия работы, сохранения зарплаты и совмещение такой занятости с возможностью больше внимания уделять семье и воспитанию детей. На уровне компаний это иногда повлечет дополнительные расходы на изменение внутренних процессов.

Удаленная работа повысит спрос и на дистанционное обучение.

Работники будут делать выбор в пользу легальной занятости. Лучше иметь работу со скромным, но гарантированным заработком и возможностью получения больничного, чем толстый зарплатный конверт и перспектива потери работы любой момент.

Роль государства будет расти. Уже сегодня работодатели обращаются за поддержкой в ​​службу занятости для сохранения рабочих мест.

Выбирая профессию, взвесьте, насколько она востребована на рынке труда. Если нет, то вам грозит сокращение в первую очередь.

Значение гигиены труда и безопасности на производстве усилится.

Возрастет осознание важности солидарности вместо индивидуализированных решений. Становится понятно, что благосостояние одних людей зависит от благосостояния тех, кто их окружает.

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