Подходы к грядущему регулированию рынка ломбардов

Национальный банк обнародовал ключевые цели нового регулирования рынка ломбардов.

Об этом говорится на сайте НБУ

Национальный банк рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.

Что это значит. В случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и каких-либо дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.

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НБУ стремится повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования: рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.

У ломбардов появится возможность производить наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Ломбарды будут иметь право предоставлять иные сопутствующие услуги или вести иную хозяйственную деятельность, которая необходима им для предоставления финансовых услуг. Останется требование по кредитованию только под залог имущества.

Планируется упростить требования к ломбардам относительно помещения и места оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

Ломбарды будут обязаны поддерживать капитал на уровне 500 тыс. грн, а при наличии обособленных подразделений – не менее 1 млн грн.

Планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут предоставлять другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 млн грн.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины ранее обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, введенного властями в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса.

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