Подходы к грядущему регулированию рынка ломбардов

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Национальный банк обнародовал ключевые цели нового регулирования рынка ломбардов.
Об этом говорится на сайте НБУ
Национальный банк рассматривает возможность ограничения на уровне закона ответственности клиентов по кредитным договорам с ломбардами в пределах стоимости заложенного имущества.
Что это значит. В случае несостоятельности заемщика погасить долг с учетом процентов за пользование займом его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога, и каких-либо дополнительных требований к заемщику у ломбарда быть не может.
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НБУ стремится повысить уровень информирования клиентов об условиях ломбардного кредитования: рассматривается возможность ввести обязательное предоставление клиенту ломбардного билета или установить дополнительные требования к договору с заемщиком, где условия будут изложены в сжатой и доступной для прочтения форме.
Планируется установить повышенные или дополнительные требования для ломбардов, которые будут предоставлять другие финансовые услуги, кроме кредитования, на уровне не менее 5 млн грн.
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