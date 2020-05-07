В НБУ назвали главную цель "антиколомойского закона"

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Закон о деятельности банков, принятый Верховной Радой, устранит правовую неопределенность в отношении банков, которые должны были быть выведены с украинского рынка.
Об этом рассказала в эфире канала “Украина 24” первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. По ее словам, “антиколомойский закон” не приведет к волне “банкопадов”.
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“Закон по сути убирает правовую неопределенность, которая возникла из-за ряда решений судей, которые отменили решение Национального банка о выводе банка с рынка и постановили восстановить банк на рынке… Первая и основная позиция – если в рамках действующего законодательства Национальный банк принимает решение о признании банка неплатежеспособным из-за того, что в банке отсутствует капитал или он не рассчитывается с вкладчиками, то такие решения невозможно отменить”, – отметила Рожкова.
Она напомнила, что, по мировой практике, если банк выводится с рынка, его назад вернуть уже невозможно, дальше происходит процедура ликвидации.
“Но если владельцы банка считают, что решение было принято с нарушением закона, неправомерно, они идут в суд и могут потребовать денежной компенсации. Это нормальный цивилизованный подход. По сути, закон об этом – чтобы все имели возможность защитить свои права”, – заявила заместитель главы НБУ.
По ее словам, Нацбанк работает над тем, чтобы даже в далеком будущем банковская система была готова к любым кризисам и “не происходило никаких банкопадов”.
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