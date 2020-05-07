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ФРС запустила механизм покупки биржевых фондов

ФРС запустила механизм покупки биржевых фондов

Федеральный резерв запустил Вторичную рыночную кредитную линию (Secondary Market Corporate Credit Facility), в рамках которой будет происходить выкуп биржевых фондов, связанных с рынком корпоративного долга.

Гигант по управлению активами BlackRock будет руководить операцией под надзором ФРС в Нью-Йорке, сообщает CNBC.

BlackRock будет скупать ETF (фонды, торгующиеся на бирже), держащие облигации компаний, так называемых “падших ангелов”. Эти бумаги ранее классифицировались как инвестиционные, но были снижены до спекулятивных или мусорных.

Сопутствующая программа ФРС под названием «Первичный рынок» также должна начаться в ближайшее время и предусматривает покупку Федрезервом реальных облигаций и синдицированных кредитов.

Одним из ключевых условий приобретения ETF является то, что ФРС не будет покупать облигации, которые торгуются с более чем одним стандартным отклонением от чистой стоимости активов в течение одного года. Облигационные ETF не всегда оцениваются так же точно, как их фондовые аналоги.

По материалам The page
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