Межбанк: Нацбанк активно "затаривается долларом"

Среда снова прошла позитивно для гривны и Нацбанка, несмотря на то, что формально котировки доллара практически не изменились в течении дня. Если открывался межбанк долларом по 26,69/26,71 гривен, то закрыли сессию по 26,69/26,72.

В чем же секрет такой “стабильности котировок” при том, что на торгах был явный избыток предложения валюты и дефицит гривны?

Ответ прост – очередные интервенции НБУ по скупке излишка предложения доллара. Нацбанк на время “забыл” о своем же формальном ограничении выходов на рынок с объемами дежурных выкупов валюты в пределах $20 млн в день и активно “затаривается долларом”.

Вот и сегодня он дважды появлялся на рынке. С самого утра покупал по 26,71 гривен (купил первые $20 млн), а затем – уже достаточно долго “пылесосил” доллар на торгах по 26,68 и по разным оценкам участников рынка купил еще от $30 млн до $70 млн. Именно долгое присутствие регулятора на торгах фактически и “заморозило” котировки в течение дня.

А нехватка гривны на рынке с учетом еще и расчетов 13 мая по гривневым ОВГЗ по результатам вчерашнего аукциона Минфина (разместили бумаг на 19,4 млрд гривен) – окончательно прогарантировала нацвалюте достаточно спокойную жизнь.

Предложение валюты превышало спрос, что давило на курс доллара фактически весь день. К 11:00 курс с утренних 26,69/26,71 просел до 26,68/26,70 гривен, а Нацбанк быстро выкупил первые $20 млн по 26,71.

Это на недолгое время даже подтянуло котировки вверх до 26,70/26,73 к 12 часам. Но избыток валюты ощущался все существеннее, и Нацбанк во второй раз вышел на торги с ценником скупки доллара по 26,68. Стоял он с ним практически всю активную фазу сессии, что и не дало котировкам особо просесть.

На обед дилеры ушли при курсе 26,685/26,7050 гривен, а после него коридор по доллару находился в пределах 26,67-26,685/26,69-26,705.

Завершилась сессия котировками 26,69/26,72. Общий настрой межбанка остается пока в пользу дальнейшего укрепления гривны.

Доллар с утренних 26,69/26,71 гривен формально вырос на 1 копейку при продаже – до 26,69/26,72 к концу дня;

НБУ сегодня дважды выходил на межбанк и скупил по оценкам участников торгов от $50 до $90 млн, cнизив свои ценники с 26,71 гривен (первый выход с покупкой $20 млн ) до 26,68 гривен в момент второй интервенции;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6903 гривен, а официальный на 14 мая составил 26,6897 гривен за доллар

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,67 / 26,69

евро – 29,00/ 29,02

российский рубль – 0,364 / 0,365

Курсы валют на Межбанке

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