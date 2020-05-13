Украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать

С началом ослабления карантина рынок труда оживился. Возросла активность как соискателей, так и работодателей.

Об этом рассказала Юлия Дрожжина из экспертно-аналитического центра “Хедхантер Украина”.

“Украинцы по-прежнему активно размещали и обновляли резюме. Сейчас взялись за непосредственные поиски и стали откликаться на вакансии. Работодатели также начали принимать окончательные решения по тем резюме, которые приглянулись во время карантина”, – говорит Дрожжина.

По ее словам, активизировались области, которые по объективным причинам были на паузе в течение двух месяцев.

“Появляются вакансии в гостинично-ресторанной сфере, непродуктовом ритейле. Учреждения постепенно возобновляют работу, поэтому требуется персонал”, – объясняет эксперт.

Активно работу ищут специалисты в начале карьеры и без опыта работы. Откликаются на вакансии курьеры, кассиры, специалисты по продажам в залах, офис-менеджеры, переводчики, маркетологи, много бухгалтеров.

“На одну вакансию направляют в среднем 12-18 резюме. В конце 2019-го – начале 2020 года было по 6-8 резюме. Это связано с тем, что определенная часть людей остались без работы из-за карантина, некоторые вернулись из-за границы. Есть те, кто планирует сменить место работы, потому что недоволен условиями”, – отмечает Дрожжина.

Говорит, что компании крупного бизнеса пока не пересматривают размеры заработных плат. В то же время малый и средний бизнес предлагает заработки на 10-15% меньше, чем были раньше. Кроме того, соискатели и сами согласны на меньшие зарплаты, ведь конкуренция за рабочие места возросла.

Справка Finance.ua:

По данным Кабинета министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

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