ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года растущие или стабильные цены на премиальное жилье были отмечены в 76% городов мира.

Об этом свидетельствует информация в отчете компании Knight Frank Research.

Исследователи отследили рост цен на жилье в местной валюте в более чем 40 городах по всему миру.

ТОП-10 городов мира с самым стремительным ростом цен:

Манила, Филиппины +15,3% (по сравнению в 1 кварталом 2019-го);

Тайбэй, Тайвань +8,9%;

Стокгольм, Швеция +8,6%;

Гуанчжоу, Китай +6,5%;

Токио, Япония +6,3%;

Цюрих, Швейцария +6,2%;

Торонто, Канада +5,7%;

Сидней, Австралия +4,7%;

Мадрид, Испания +4,6%;

Женева, Швейцария +4,3%.

Аналитики определили и страны с самыми слабыми рынками премиального жилья: