ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье

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В первом квартале 2020 года растущие или стабильные цены на премиальное жилье были отмечены в 76% городов мира.
Об этом свидетельствует информация в отчете компании Knight Frank Research.
Исследователи отследили рост цен на жилье в местной валюте в более чем 40 городах по всему миру.
ТОП-10 городов мира с самым стремительным ростом цен:
Аналитики определили и страны с самыми слабыми рынками премиального жилья:
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