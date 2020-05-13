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ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье

ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года растущие или стабильные цены на премиальное жилье были отмечены в 76% городов мира.

Об этом свидетельствует информация в отчете компании Knight Frank Research.

Исследователи отследили рост цен на жилье в местной валюте в более чем 40 городах по всему миру.

ТОП-10 городов мира с самым стремительным ростом цен:

  • Манила, Филиппины +15,3% (по сравнению в 1 кварталом 2019-го);
  • Тайбэй, Тайвань +8,9%;
  • Стокгольм, Швеция +8,6%;
  • Гуанчжоу, Китай +6,5%;
  • Токио, Япония +6,3%;
  • Цюрих, Швейцария +6,2%;
  • Торонто, Канада +5,7%;
  • Сидней, Австралия +4,7%;
  • Мадрид, Испания +4,6%;
  • Женева, Швейцария +4,3%.

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Аналитики определили и страны с самыми слабыми рынками премиального жилья:

  • Найроби -4,5%;
  • Бангкок -4,3%;
  • Нью-Йорк -3,2%;
  • Санкт-Петербург -3%;
  • Дублин (-2,5%).

По материалам Finance.UA
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