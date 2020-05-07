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Банки подняли кредитные ставки для населения

Банки подняли кредитные ставки для населения

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).

Об этом говорится на оперативных данных НБУ.

Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 3,7 п. п. до 3,7% годовых.

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Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле снизились с 13,3% до 12,9% годовых, по валютным снизились с 5,5% до 4,7%.

Справка Finance.ua:

  • Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в марте 2020 года в национальной валюте составляли 37,3% годовых, что на 0,2 п.п. выше, чем в феврале (37,1%).
  • Результаты исследования YOUкраина свидетельствуют, что около 6 из 10 опрошенных украинцев имеют кредит или денежный долг. Кроме того, 13% имеют денежный кредит от банка, а еще 8% – от другого небанковского учреждения. 4 из 10 опрошенных взяли кредит или деньги в долг за последний месяц (36%).

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По материалам Finance.UA
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