Банки подняли кредитные ставки для населения

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Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).
Об этом говорится на оперативных данных НБУ.
Ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 3,7 п. п. до 3,7% годовых.
Ставки по гривневым кредитам для предприятий в апреле снизились с 13,3% до 12,9% годовых, по валютным снизились с 5,5% до 4,7%.
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