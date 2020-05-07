Google объявила о закрытии Play Music (видео)

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Google не раз закрывала собственные сервисы, поэтому виртуальное “кладбище” компании часто пополняется новыми проектами. Чаще речь идет о малоизвестных приложениях, но на этот раз “под нож” попала потоковая музыкальная платформа Play Music, известная пользователям Android с 2011 года.
В своем официальном блоге компания объяснила причину такого решения и предложила пользователям “переехать” в новое приложение.
О том, что Play Music собираются закрыть, было известно уже давно. По заявлению Google, место Play Music в фирменной экосистеме вскоре займет сервис YouTube Music, который работает уже некоторое время. Пользователи смогут перенести туда свою цифровую библиотеку прямо во время запуска программы или на странице переноса в браузере.
“Мы хотим, чтобы у всех было время перенести свой контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому в будущем мы представим дополнительные инструкции для пользователей, которые больше не будут иметь доступа к Google Play Music”, – говорится в сообщении компании.
Слушатели подкастов в Google Podcasts также получат возможность одним нажатием кнопки перенести свои подписки.
Каталог YouTube Music содержит более 50 миллионов официальных композиций. По сравнению с Google Play Music, на новой платформе в одном плейлисте можно сохранить до 5000 песен вместо 1000, а количество доступных для загрузки треков увеличено с 50 000 до 100 000.
Чтобы пользоваться YouTube Music без рекламы, можно оформить подписку Premium стоимостью 99 гривен в месяц за индивидуальный план и 149 гривен за семейный вариант.
При переходе на новую платформу пользователи платной версии Google Play Music автоматически получат продолжение оформленной ранее подписки. Точная дата закрытия старого сервиса не сообщается – известно, что это произойдет “позже в этом году”.
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