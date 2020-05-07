ЕС и ПриватБанк отреагировали на принятие "антиколомойского закона"

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В Евросоюзе приветствовали принятие Верховной радой закона относительно банковского урегулирования.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал на своей странице в Twitter.
“Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта по банковскому урегулированию. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – подчеркнул он.
В свою очередь председатель правления государственного “Приватбанка” Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной Радой закона о обанкротившиеся и национализированные банки.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как напомнил Крумханзл, для сохранения и спасения “ПриватБанка” государство потратило более 155 млрд грн.
По его словам, после принятия закона банк “сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализации незаконной”.
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