0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

ЕС и ПриватБанк отреагировали на принятие "антиколомойского закона"

ЕС и ПриватБанк отреагировали на принятие "антиколомойского закона"

В Евросоюзе приветствовали принятие Верховной радой закона относительно банковского урегулирования.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас написал на своей странице в Twitter.

“Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта по банковскому урегулированию. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков, для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – подчеркнул он.

В свою очередь председатель правления государственного “Приватбанка” Петр Крумханзл прокомментировал принятие Верховной Радой закона о обанкротившиеся и национализированные банки.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как напомнил Крумханзл, для сохранения и спасения “ПриватБанка” государство потратило более 155 млрд грн.

По его словам, после принятия закона банк “сможет и в дальнейшем уверенно работать и стремительно развиваться, несмотря на попытки предыдущих владельцев признать его национализации незаконной”.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом.
  • Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие прибыл Владимир Зеленский.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.