Правительство разрешило таксистам ездить по полосам для общественного транспорта

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Кабинет Министров принял постановление о внесении изменений в Правила дорожного движения, которым разрешил такси двигаться по отдельным полосам для общественного транспорта.
Такое решение принято без обсуждения на заседании правительства в среду, 13 мая.
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“Сегодня на заседании правительства разрешили такси двигаться по отдельным полосам для общественного транспорта. Это касается только легальных перевозчиков, имеющих официальный статус (лицензию). В Париже, Лондоне, Берлине, Пекине и многих других городах Европы и мира это нормальная практика, которая позволяет быстрее добраться до места назначения и не стоять в пробках в общем потоке движения”, – прокомментировал это решение министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, это решение будет способствовать повышению качества и комфорта услуг перевозчиками такси, но для нелегалов – это шаг, который будет стимулировать переходить на “светлую сторону” перевозок (выполнять требования лицензионного законодательства). “Выводить из тени нужно не только кнутом, но и пряником”, – убежден министр.
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