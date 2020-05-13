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Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему

Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему

До окончания карантина украинцев не будут штрафовать за несвоевременную уплату процентов по потребительским кредитам.

Норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании, сообщили в Нацбанке.

Запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов продлил парламент.

Кроме того, на время карантина запретили повышать процентную ставку для клиентов, которые не смогут вовремя платить по кредиту.

В то же время закон не освобождает заемщика от обязанности уплаты по кредиту.

Чтобы помочь украинцам выйти из коронакризиса, банки предлагают кредитные каникулы. Одновременно это только отсрочка в расчетах клиента с банком на период карантина.

Справка Finance.ua:

  • ВР приняла закон о продлении налоговых льгот и упрощении административных процедур для бизнеса на период карантина, введенного властями в рамках мер по противодействию распространению коронавируса в стране.
  • Что предполагается:
  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта, неприменение пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса;
  • продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, ведущими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.
  • Уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 г., до 2024 года.

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По материалам Газета по-Украински
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