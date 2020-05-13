Из-за задолженности по кредиту штрафовать не будут: почему

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До окончания карантина украинцев не будут штрафовать за несвоевременную уплату процентов по потребительским кредитам.
Норма распространяется на все потребительские кредиты, которые выдают не только банки, но и финансовые компании, сообщили в Нацбанке.
Запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов продлил парламент.
Кроме того, на время карантина запретили повышать процентную ставку для клиентов, которые не смогут вовремя платить по кредиту.
В то же время закон не освобождает заемщика от обязанности уплаты по кредиту.
Чтобы помочь украинцам выйти из коронакризиса, банки предлагают кредитные каникулы. Одновременно это только отсрочка в расчетах клиента с банком на период карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 50213 5
Карантин помешал установить первую автоматическую парковку в КиевеПозавчера, 19:51 - 713 5
МВФ подсчитал, сколько золота накопили разные страныВчера, 11:11 - 5366 3
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответВчера, 17:10 - 2263 2
В Windows 10 появился блокировщик вредоносных программВчера, 02:46 - 1071 2
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 50213 5
Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсииВчера, 10:28 - 31295
Каких заробитчан ждут за рубежом - кадровик озвучила профессии и размер зарплатВчера, 16:33 - 6471
МВФ подсчитал, сколько золота накопили разные страныВчера, 11:11 - 5366 3
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответВчера, 17:10 - 2263 2
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Позавчера, 12:10 - 508
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1202 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 816
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4056 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1887 3