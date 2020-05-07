Лучшее офисное освещение: LED лампы Т8

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При организации освещения офисных помещений необходимо обращать внимание на мельчайшие детали. Используемые источники света должны быть безопасными, экологичными, с длительным эксплуатационным сроком ,к тому же – обеспечивать комфортный для всех сотрудников свет с учетом спектра, цветовой температуры, светового потока и других технических характеристик. С точки зрения эргономики для стимулирования эффективного рабочего процесса и увеличения производительности труда актуально использовать лампы холодного белого света. А с учетом всех вышеперечисленных требований чаще всего выбор падает на светодиодные лампы Т8.
Светодиодные лампы Т8: особенности
Современные светодиодные лампы Т8 сконструированы таким образом, что подходят для замещения старых источников света в обычных светильниках под аналогичный тип ламп, благодаря чему произвести модернизацию освещения в офисе можно без покупки новых приборов и их установки – достаточно приобрести сами лампы. Почему стоит озаботиться таким апгрейдом и потратить деньги на новые источники света? Причин несколько:
Рабочий ресурс светодиодных ламп Т8 в разы превышает показатели люминесцентных ламп. При сравнительно высоких начальных затратах на покупку элементов (что часто останавливает потребителей, хотя стоимость Led приборов с каждым днем становится все ниже) экономия становится очевидна уже через первые несколько месяцев эксплуатации изделий.
Лед лампы выпускаются в разных типоразмерах и с разными техническими характеристиками. Используя разные по параметрам источники света можно без особых сложностей зонировать рабочее пространство, выделяя места размещения столов сотрудников и другие важные зоны, и создавая участки с меньшей интенсивностью освещения для отдыха. Для освещения помещений для работы сотрудников чаще всего выбирают приборы с нейтральным белым светом (4000К), для яркого освещения подсобных помещений, складов, коридоров – с холодным спектром , а для зон отдыха – источники теплого белого света, способствующие расслаблению и создающие уютную атмосферу.
Подробную информацию о LED лампах Т8 читайте на сайте.
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