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В Раде объяснили требование МВФ относительно закона о банках

В Раде объяснили требование МВФ относительно закона о банках

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал журналистам, почему МВФ настаивал на принятии закона о банках.

По его мнению, фонд требовал от Украины принятия закона из-за опасения потери выделенных средств.

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“Почему МВФ выставил это условие, мы можем только догадываться. Мы же не можем залезть в голову МВФ. Но мы понимаем, что МВФ так же, как и плательщики налогов Украины не заинтересован в том, чтобы деньги, которые были потрачены на докапитализацию в свое время коммерческих банков, были потеряны навсегда”, – заявил Гетманцев.

Как известно, Украина договорилась с Международным валютным Фондом об увеличении программы до 8 млрд долларов. Взамен МВФ потребовал от Украины принятия законов о банках и о рынке земли.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о банках. Закон окончательно запрещает возврат прежним владельцам национализированных банков, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

По материалам РБК-Украина
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