Как изменились доходы работников в Киеве в январе-марте 2020 года

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В январе-марте 2020 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 737 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 13,0%.
Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.
Виды экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда:
Самый низкий уровень заработной платы:
Индекс реальной заработной платы в январе-марте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 109,9%.
Увеличение суммы задолженности экономически активных предприятий произошло в:
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