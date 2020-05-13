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Как изменились доходы работников в Киеве в январе-марте 2020 года

Как изменились доходы работников в Киеве в январе-марте 2020 года

В январе-марте 2020 г. размер среднемесячной номинальной заработной платы штатных работников предприятий, учреждений, организаций (с численностью работающих 10 и более) составил 16 737 грн и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 13,0%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в г. Киеве.

Виды экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда:

  • государственное управление и оборона;
  • обязательное социальное страхование; финансовая и страховая деятельность;
  • информация и телекоммуникации;
  • среди промышленных видов деятельности – производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,7 раза.

Самый низкий уровень заработной платы:

  • у работников текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
  • временного размещения и организации питания;
  • производства электрического оборудования; строительства; производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования;
  • функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры;
  • металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, а также здравоохранения и предоставления социальной помощи и не превышал 64,6% от среднего уровня по экономике.

Индекс реальной заработной платы в январе-марте 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 109,9%.

Увеличение суммы задолженности экономически активных предприятий произошло в:

  • Печерском районе Киева (на 23 121,5 тыс. грн),
  • Подольском районе (на 8008,2 тыс. грн).

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По материалам Finance.UA
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