НБУ отмечает рост предложения валюты на рынке до докризисного уровня

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Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, а курс доллара после резкого роста в марте – пошел вниз.
Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал во время отчета в Верховной Раде.
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Как отметил Смолий, в марте наблюдался всплеск спроса на валютном рынке, в связи с чем НБУ продал из резервов 2,2 млрд долларов. Как результат, ажиотаж спал уже в апреле.
По его словам, чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.
“Курс гривны несколько укрепился, а НБУ возобновил осторожную покупку валюты в международные резервы”, – сказал он.
Смолий напомнил, что НБУ оперативно решил проблему нехватки наличной валюты, возникшей в связи с перебоями с авиаперевозками, обеспечив поставки наличного доллара и евро в Украину.
“Результат: мы дали банкам более 550 млн долларов и 42 млн евро и полностью удовлетворили их спрос на наличную валюту. Сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банков нет”, – добавил он.
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