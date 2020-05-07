НБУ отмечает рост предложения валюты на рынке до докризисного уровня

Ситуация на валютном рынке стабилизировалась, а курс доллара после резкого роста в марте – пошел вниз.

Об этом глава Национального банка Украины Яков Смолий сказал во время отчета в Верховной Раде.

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Как отметил Смолий, в марте наблюдался всплеск спроса на валютном рынке, в связи с чем НБУ продал из резервов 2,2 млрд долларов. Как результат, ажиотаж спал уже в апреле.

По его словам, чистое предложение валюты сейчас даже выше, чем было в феврале, до вспышки эпидемии коронавируса.

“Курс гривны несколько укрепился, а НБУ возобновил осторожную покупку валюты в международные резервы”, – сказал он.

Смолий напомнил, что НБУ оперативно решил проблему нехватки наличной валюты, возникшей в связи с перебоями с авиаперевозками, обеспечив поставки наличного доллара и евро в Украину.

“Результат: мы дали банкам более 550 млн долларов и 42 млн евро и полностью удовлетворили их спрос на наличную валюту. Сейчас проблем с получением валютной наличности в кассах банков нет”, – добавил он.

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