Маск судится с Калифорнией из-за карантина

Основатель Tesla Илон Маск решил подать в суд на местную власть округа Аламеда в Калифорнии из-за карантинных мероприятий, которые практически остановили завод компании Маска.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Tesla немедленно подает в суд на округ Аламеда», – сообщил Маск. И добавил, что карантинные меры, установленные в рамках борьбы с коронавирусом, по его мнению, нарушают конституционные свободы.

Основатель Tesla также заявил, что компания немедленно переносит свою штаб-квартиру и будущие программы из Калифорнии в Неваду или Техас.

Он также отметил, что именно Tesla является последним автопроизводителем, оставшимся в Калифорнии.

Напомним, генеральный директор Tesla, миллиардер-изобретатель Илон Маск восстановил производство на своем единственном в США автомобильном заводе в Калифорнии, игнорируя приказ властей о закрытии предприятий.