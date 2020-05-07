Витренко увольняют из "Нафтогаза"

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Исполнительного директора компании “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко увольняют, его должность попадает под сокращение.
Об этом он сообщил на странице в FACEBOOK.
По словам Витренко, его формально предупредили, что его должность будет сокращена.
“…и это значит, что через два месяца меня уволят из “Нафтогаза”, – написал Витренко.
Отметим, Витренко в “Нафтогазе” отвечает за реализацию проекта по защите и представительству интересов компании в спорах с российским “Газпромом” и координирует работу по разработке и систематическому обновлению макроэкономической модели Украины, необходимой для прогнозирования долгосрочной динамики макроэкономических показателей, влияющих на основные показатели деятельности НАК.
На прошлой неделе главным исполнительным директором группы “Нафтогаз” назначили Отто Ватерландера. Он также сохранит за собой пост исполнительного директора по трансформации группы.
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