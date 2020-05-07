Межбанк: гривна будет пользоваться популярностью

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Среда 13 мая пройдет очень интересно и активно на валютном рынке.
Две новости сделали вчера день для банкиров и их клиентов. Первая – распродажа доллара НАК “Нафтогаз”, который скупил НБУ по 26,815 гривен. С учетом еще и клиентских выкупов – регулятор пополнил своими тремя интервенциями резервы, по оценкам участников рынка, на сумму не менее $560-565 млн (по 26,815 гривен, по 26,81 гривен и по 26,75 в конце дня).
Вторая – продажа Минфином ОВГЗ на 3 и 6 месяцев на 19,4 млрд гривен с доходностью в пределах 11,26%-11,28% годовых. И хотя основную часть этих бумаг выкупали традиционно госбанки и всего несколько банков с иностранным капиталом – опосредованно такие ресурсные потоки повлияют сегодня на все рынки – и валютный, и ресурсный.
Общий настрой межбанка – позитивный для гривны. Все понимают, что если бы не фактически адресный выкуп Нацбанком доллара вчера на торгах у Нафтогаза – курс мог бы серьезно обвалиться. НБУ дал курсу частично просесть с 26,85/26,89 до 27,735/26,76 гривен, но при этом за счет своих интервенций фактически удержал его от более масштабных падений.
Сегодня – день расчетов за облигации, проданные вчера Минфином, и поэтому на рынке будет достаточно большой спрос на гривну и ее дефицит и у банков, и у клиентов. Это также позитивный фактор для нацвалюты, так как стимулирует рост продаж валюты на торгах.
С учетом результатов вчерашнего дня на межбанке, распродаж Нафтогаза и отличного результата аукциона Минфина по размещению ОВГЗ – мы прогнозируем коридор по доллару 13 мая на межбанке в пределах 26,60-26,85 гривен с объемами операций до $200-230 млн при совершении до 660 сделок и более.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,73 / 26,76
евро – 29,08 / 29,10
российский рубль – 0,3653 / 0,3658
Курсы валют на Межбанке
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