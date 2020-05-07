Верховный суд разблокировал концессию Херсонского порта

12 мая Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день. Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. и будем в дальнейшем защищать каждого инвестора”, – сообщает Криклий.

Ранее Криклий заявлял, что Николаевский морской порт “Ольвия” станет первым концессионным портом в Украине.

Напомним, шестой апелляционный суд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определение победителя конкурса на концессию Херсонского порта.

21 января “Рисоил-Херсон” победил в конкурсе на концессию Херсонского порта, который продолжался с 12 сентября 2019 года. Компания инвестирует в порт около 300 миллионов гривен.