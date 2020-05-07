Укравтодор начал работы на 177 объектах

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало ремонтно-строительные работы на 177 объектах в 23 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
“По состоянию на 11 мая в 23 областях Украины ремонтно-строительные работы проводятся на 177 объектах “Большого строительства”, – говорится в сообщении.
На этой неделе уже стартовали работы на последнем участке дороги Н-30 в Запорожской области и на дороге Н-07 в Сумской области. Также возобновлена реконструкция дороги М-07 в Волынской области.
Отмечается, что за счет средств Государственного дорожного фонда финансируются работы на 159 объектах, 18 – реализуются в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.
В ведомстве добавили, что на десятках объектов в Волынской, Закарпатской, Киевской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областях идет завершающий этап ремонта дорожного покрытия – укладка верхних слоев асфальтобетона.
Кроме капитальных, текущих средних ремонтов и реконструкции автодорог государственного значения, ремонтируют также мосты и путепроводы по всей стране. Например, в Донецкой области в этом году будут капитально отремонтированы девять мостов.
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