Укравтодор начал работы на 177 объектах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало ремонтно-строительные работы на 177 объектах в 23 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

“По состоянию на 11 мая в 23 областях Украины ремонтно-строительные работы проводятся на 177 объектах “Большого строительства”, – говорится в сообщении.

На этой неделе уже стартовали работы на последнем участке дороги Н-30 в Запорожской области и на дороге Н-07 в Сумской области. Также возобновлена реконструкция дороги М-07 в Волынской области.

Отмечается, что за счет средств Государственного дорожного фонда финансируются работы на 159 объектах, 18 – реализуются в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.

В ведомстве добавили, что на десятках объектов в Волынской, Закарпатской, Киевской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областях идет завершающий этап ремонта дорожного покрытия – укладка верхних слоев асфальтобетона.

Кроме капитальных, текущих средних ремонтов и реконструкции автодорог государственного значения, ремонтируют также мосты и путепроводы по всей стране. Например, в Донецкой области в этом году будут капитально отремонтированы девять мостов.