Криклий: работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу

Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками.

Условие – обязательное соблюдение всех противоэпидемических мероприятий – масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.

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“Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом”, – отметил министр.

Он сообщил, что со своей стороны Министерство уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок.

“Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта”, – подчеркнул Криклий.