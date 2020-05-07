Криклий: работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работу

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Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы после окончания карантина 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно возобновить свою работу.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе расширенной встречи с международными пассажирскими автомобильными перевозчиками.
Условие – обязательное соблюдение всех противоэпидемических мероприятий – масочного режима, надлежащей дезинфекции, ограничение количества пассажиров и мест для сидения.
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“Работаем сейчас над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт смог постепенно возобновить работу. Но в безопасном формате – с обязательным соблюдением масочного режима, дезинфекции, учитывая ограничения по количеству пассажиров и посадочных мест. Как министр инфраструктуры я защищаю вас, перевозчиков и всех работников отрасли, поэтому настаиваю на этом”, – отметил министр.
Он сообщил, что со своей стороны Министерство уже подготовило предложения по поэтапному возобновлению пассажирских перевозок.
“Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы обсуждаем и прорабатываем этот вопрос. Надеемся на конструктивную позицию, которая позволит защитить граждан и обеспечить работу транспорта”, – подчеркнул Криклий.
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