Минцифры презентовало автогражданку в приложении "Дія"

Отныне для водителей в “Дії” доступен полный комплекс: водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

Как работает:

мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины) о наличии страховки. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в “Дії” вы увидите розовую бегущую строку “страховой полис действителен”. Если у вас его нет, то желтую — “страховой полис не действителен”;

автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлена «Дія». При помощи QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто;

для отображения документа необходимо обновить «Дію» до версии 1.7.2.

“Архитектура “Дії” построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. “Дія” отражает их, только делая разовый запрос. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах – используется двойное шифрование”, – отмечают в Минцифры.

Юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в Постановлении КМУ № 956. от 23.10.2019.

Справка Finance.ua:

6 февраля приложение государственных услуг онлайн “Дія” стало доступным для скачивания. Для водителей там уже имеется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Приложение “Дія” доступно в Apple Store и Google Play.