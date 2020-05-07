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Минцифры презентовало автогражданку в приложении "Дія"

Минцифры презентовало автогражданку в приложении "Дія"

Отныне для водителей в “Дії” доступен полный комплекс: водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

Как работает:

  • мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины) о наличии страховки. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в “Дії” вы увидите розовую бегущую строку “страховой полис действителен”. Если у вас его нет, то желтую — “страховой полис не действителен”;
  • автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлена «Дія». При помощи QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто;
  • для отображения документа необходимо обновить «Дію» до версии 1.7.2.

Что такое приложение Дія, и как им пользоваться 📱

“Архитектура “Дії” построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. “Дія” отражает их, только делая разовый запрос. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах – используется двойное шифрование”, – отмечают в Минцифры.

Юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в Постановлении КМУ № 956. от 23.10.2019.

Справка Finance.ua:

  • 6 февраля приложение государственных услуг онлайн “Дія” стало доступным для скачивания. Для водителей там уже имеется водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение для документов и государственных услуг “Дія” скачали уже 3 миллиона раз.
По материалам Finance.UA
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