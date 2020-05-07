Минцифры презентовало автогражданку в приложении "Дія"

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Отныне для водителей в “Дії” доступен полный комплекс: водительское удостоверение, техпаспорт и автогражданка.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации в своем Telegram-канале.
Как работает:
“Архитектура “Дії” построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. “Дія” отражает их, только делая разовый запрос. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах – используется двойное шифрование”, – отмечают в Минцифры.
Юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в Постановлении КМУ № 956. от 23.10.2019.
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