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Харьков приобретет 49 троллейбусов на кредитные 10 млн евро

Харьков приобретет 49 троллейбусов на кредитные 10 млн евро

Харьковское коммунальное предприятие “Троллейбусное депо №3” подписало соглашение с АО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” на поставку новых троллейбусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным мэрии, соответствующее соглашение 12 мая подписали директор КП “Троллейбусное депо №3” Александр Курочка и директор АО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” Дмитрий Писаный.

Соглашение на приобретение троллейбусов подписано в рамках проекта Европейского инвестиционного банка “Городской общественный транспорт Украины” (UUPTP).

Согласно соглашению, банк предоставляет Харькову 10 млн евро кредита на обновление троллейбусного автопарка. За эти средства КП “Троллейбусное депо №3” будут приобретены 49 новых троллейбусов производства компании “Богдан Моторс”. Новая партия подвижного состава будет включать 12 двухсекционных и 37 односекционных троллейбусов, один из которых будет иметь запас автономного хода не менее 20 километров.

По материалам depo.ua
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