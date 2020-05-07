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В марте уровень промпроизводства упал на 7,7% - Минэкономики

В марте уровень промпроизводства упал на 7,7% - Минэкономики

Объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 8,6%.

Об этом сообщает Минэкономики.

“В марте 2020 года в промышленности, как и ожидалось, падение производства углубилось до 7,7% (по сравнению с -1,5% в феврале 2020 года), с учетом эффекта календарных дней — до 8,6%”, — говорится в сообщении.

Так, ускорение падения наблюдалось во всех основных подвидах промышленности, в частности, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — до 10,0% (-1,8% в феврале 2020 года), в перерабатывающей промышленности — до 8,5% (-0,4% соответственно) и добывающей промышленности — до 4,3% (-4,1% соответственно).

Сообщается, что это стало отражением высокой базы сравнения прошлого года, теплых погодных условий и накопленных в предыдущие периоды проблем, учитывая пока еще слабый эффект влияния в течение марта на промышленное производство введенных карантинных мероприятий.

“Негативный эффект от пандемии в марте преимущественно претерпели производства, которые зависят от мирового спроса (металлургия и машиностроение). В то время как, наоборот, из-за увеличения спроса увеличилось производство фармацевтической продукции и бытовой химии”, — указано в сообщении.

По материалам УНН
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