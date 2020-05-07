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Нацбанк зафиксировал стремительное сокращение количества POS-терминалов

Нацбанк зафиксировал стремительное сокращение количества POS-терминалов

Сеть POS-терминалов сократилась из-за коронавирусного карантина.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора НБУ.

“Из-за влияния карантинных ограничений впервые с 2017 года сеть POS-терминалов сократилась в I квартале. Сокращение произошло за счет Приватбанка (-5,3 тыс. терминалов). Другие государственные и иностранные банки наращивали свою сеть (соответственно на 1,2 тыс. и 0.6 тыс. единиц)”, – отметили в НБУ.

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Сеть “Укрпочты” сократилась на 0,5 тыс. терминалов.

Количество терминалов составило 344 тыс., в том числе, Приватбанка – 199,6 тыс. шт., других государственных банков – 66,5 тыс., иностранных банков – 56,6 тыс., частных банков – 16,9 тыс., “Укрпочты” – 5 тыс..

С начала карантина в середине марта многие предприниматели выключили POS-терминалы из-за остановки работы бизнеса (прежде всего магазины в ТРЦ), поэтому многие банки ввели нулевую абонплату для неработающих терминалов на период карантина.

Но, по данным отраслевых экспертов, многие предприниматели не приостановили деятельность, а именно ликвидировали своих СПД.

Количество банкоматов сокращается уже 5 кварталов подряд.

По материалам Финансовый клуб
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