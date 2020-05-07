Укрпочта запустила новый международный сервис

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Укрпочта в партнерстве со SMART Forwarding запустила сервис выкупа и доставки товаров из интернет-магазинов Англии, чтобы пользователи имели возможность купить товары в таких магазинах, как Next, Ebay, Asos и других.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Срок доставки – 8-10 дней.
Купить товары в онлайн-магазинах Англии, есть возможность оплачивать товары картой украинского банка. Для этого нужно указать ссылку на желаемый товар в выбранном интернет-магазине, и SMART Forwarding выкупит его. Рассчитать тарифы доставки можно на сайте SMART Forwarding.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно:
Через 8-10 дней с момента отправки оплаченной посылки со склада в Англии ее можно будет забрать в одном из 11 тыс. отделений Укрпочты, или заказать курьерскую доставку и получить ее дома. Сервис работает в тестовом режиме.
При оплате платежной картой украинского банка нужно учитывать комиссию валютной конвертации.
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