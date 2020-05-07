Шмыгаль назвал сроки подписания нового меморандума с МВФ

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Украина рассчитывает подписать новый меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) до конца мая.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Сообщается, что на переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.
“Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ”, – отметил Шмыгаль.
Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.
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