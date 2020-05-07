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Шмыгаль назвал сроки подписания нового меморандума с МВФ

Шмыгаль назвал сроки подписания нового меморандума с МВФ

Украина рассчитывает подписать новый меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) до конца мая.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале по итогам переговоров премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Сообщается, что на переговорах с Меркель украинский премьер выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.

“Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ”, – отметил Шмыгаль.

Он также выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной, которая была рассчитана на три года и предусматривала финансирование в размере 8 млрд долларов. Вместо этого стороны сосредоточились на краткосрочной программе (на 1,5 года) с общим финансированием в размере 5 млрд долларов.
  • При этом МВФ согласен вести переговоры с Украиной о новой программе только при условии принятия банковского законопроекта, который фактически запретит возвращать “ПриватБанк” олигарху Игорю Коломойскому.
По материалам РБК-Украина
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