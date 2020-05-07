Миллиардер Брэнсон продает часть Virgin Galactic

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Ричард Брэнсон хочет продать долю Virgin Galactic в размере почти 1 миллиарда долларов, что составляет половину его доли в созданной им аэрокосмической компании.
Financial Times сообщила, что способность Virgin Group продать пакет акций была подтверждена на прошлой неделе.
На этой неделе цена акций Virgin Galactic выросла почти на 15 процентов, а стоимость компании в пятницу составила 4,17 миллиарда долларов.
Во вторник Virgin Galactic объявила о ежеквартальном чистом убытке в 60 миллионов долларов при доходе всего в 238 тысяч долларов, но акции выросли на новостях о партнерстве с NASA по разработке высокоскоростной авиационной техники и о 400 депозитах для возможных космических полетов компании.
Если Брэнсон продаст долю в Virgin Galactic, он потенциально может перевести средства в авиакомпании Virgin Group, за которые, как сообщалось в Times, борются в условиях пандемии коронавируса.
В прошлом месяце Virgin Australia объявила о банкротстве, и Брэнсон запросил у правительства США кредиты и гарантии на сумму 500 миллионов британских фунтов для Virgin Atlantic.
Virgin Galactic еще не доставляла пассажиров в космос, но компания сообщила в своем финансовом отчете на этой неделе, что сотни возвращаемых депозитов в 1000 долларов могут составить более 100 миллионов долларов в будущем.
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