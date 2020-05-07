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Китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе

Китайцы успешно испытали 3D-принтер в космосе

Китай совершил орбитальную 3D-печать с использованием непрерывных полимерных композитов, армированных углеродным волокном. Они вернулись в возвратной капсуле китайского пилотируемого космического корабля нового поколения, который был запущен с космодрома Вэньчан в южной китайской островной провинции Хайнань и приземлился на посадочной площадке Дунфэн в северной автономной области Внутренняя Монголия.

Это первый в Китае тест 3D-печати на орбите, в котором впервые в мире была реализована космическая 3D-печать непрерывных полимерных композитов, армированных углеродным волокном. Разработанная научно-исследовательским институтом CAST система 3D-печати выполнила запланированные задачи на орбите на прошлой неделе.

Изображения, переданные экспериментальным космическим кораблем, показали, что два образца были напечатаны успешно и их можно было четко различить. Исследователи будут дополнительно проверять производительность возвращенного принтера и распечатанных образцов и дадут всестороннюю оценку.

Углеродное волокно широко применяется в аэрокосмической отрасли как легкий и высокопрочный материал. Оно имеет большое значение для улучшения характеристик композитных материалов. Оба образца в тесте были напечатаны из непрерывных углеродных волокнистых материалов, которые заложат важную техническую основу для применения 3D-печати композитных материалов в будущем.

По материалам Комментарии
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