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Ryanair планирует возобновить 40% рейсов: новые правила перелетов

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов: новые правила перелетов

С 1 июля авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов с рядом новых правил для пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

Когда планируют начать летать. С 1 июля собираются возобновить около 40% своих рейсов.

Ryanair будет выполнять около 1000 полетов в день.

Новые правила перелета:

  • Всем находиться на борту в масках.
  • Чтобы пройти в туалет, пассажиры должны будут сначала обратиться к персоналу и получить разрешение.

Это делается для того, чтобы избежать скопления пассажиров.

Полеты в ЕС. Контроль. Нужно заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания.

Куда пойдет эта информация – ее будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.

Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.

Ранее сообщалось, что Ryanair в связи с коронакризисом может закрыть несколько своих баз по всей Европе.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Finance.ua сообщал, сколько зарабатывает Ryanair на одном пассажире (до карантина). Ryanair известен билетами по 10 евро, однако официальная отчетность авиаперевозчика показывает, что эта сумма не покрывает даже четвертой части реальных затрат.
  • Средние расходы Ryanair на перевозку одного пассажира в 2019 фискальном году составили 47,02 евро, тогда как средний тариф лишь 37,03 евро.

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По материалам Finance.UA
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