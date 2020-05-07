Ryanair планирует возобновить 40% рейсов: новые правила перелетов

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С 1 июля авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% своих рейсов с рядом новых правил для пассажиров.
Об этом сообщает Reuters.
Когда планируют начать летать. С 1 июля собираются возобновить около 40% своих рейсов.
Ryanair будет выполнять около 1000 полетов в день.
Новые правила перелета:
Это делается для того, чтобы избежать скопления пассажиров.
Полеты в ЕС. Контроль. Нужно заполнять специальную форму и указывать запланированную продолжительность и место пребывания.
Куда пойдет эта информация – ее будут передавать правительствам стран ЕС для мониторинга карантинных мероприятий.
Сейчас Ryanair выполняет около 30 рейсов в день и планирует работать в таком режиме до конца июня.
Ранее сообщалось, что Ryanair в связи с коронакризисом может закрыть несколько своих баз по всей Европе.
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