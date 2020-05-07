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Ярославский выкупает у Пинчука 100% Банка Кредит Днепр

Ярославский выкупает у Пинчука 100% Банка Кредит Днепр

Бизнесмен Александр Ярославский официально объявил о намерении приобрести 100% акций АО «Банк Кредит Днепр».

«Я, Ярославский Александр Владиленович, не имею и не владею ни одной акцией акционерного общества «Банк Кредит Днепр» и намерен приобрести акции в количестве 3 586 561 499 простых акций, что составляет 100% от уставного капитала общества и номинальная стоимость которых составляет 3 млрд 586 млн 561 тыс. 499 грн (номинальная стоимость одной акции – 1 грн)», – говорится в официальном объявлении бизнесмена.

В сообщении указано, что Александр Ярославский выкупает 100% акций банка у компании Brancroft Enterprises Ltd., конечным бенефициарным владельцем (контролером) которой является Виктор Пинчук.

Напомним, Антимонопольный комитет в апреле разрешил экс-совладельцу Укрсиббанка, бизнесмену Александру Ярославскому приобрести свыше 50% акций Банка Кредит Днепр, принадлежащего Виктору Пинчуку.

В феврале Банк Кредит Днепр увеличил уставный капитал на 866,6 млн грн – до 3,6 млрд грн.

Бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский в начале года сообщил в Национальный банк о своем желании купить Банк Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

По материалам Финансовый клуб
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