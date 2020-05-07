Будущее сегодня: инвестиции в альтернативную энергетику

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Альтернативная энергетика продолжает наращивать обороты: по прогнозам Международного энергетического агентства, к 2023 году в мире доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в области производства электроэнергии достигнет 70%. Например, в Дании уже в этом году ожидается, что станции на ВИЭ будут покрывать более 80% потребностей страны в электроэнергии. Каковы перспективы развития альтернативной энергетики в Украине? С этим вопросом мы обратились к эксперту.
По данным Госэнергоэффективности, в 2019 году в строительство солнечных, ветровых и биоэлектростанций в Украине было инвестировано около 3,7 млрд. евро. Действующие мощности «зеленой» энергетики уже сегодня позволяют ежегодно производить более 8,4 млрд. кВт/часов электроэнергии, что составляет около 5,5% от общего производства и обеспечивать электроэнергией более 3,3 млн. домохозяйств.
Неслучайно Украина поднялась на 8 место в рейтинге привлекательности развивающихся стран, с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику. Согласно отчету Climatescope 2019, подготовленном агентством Bloomberg, наша страна поднялась сразу на 55 позиций. В Украине отрасль альтернативной энергетики привлекает более 35% иностранных инвестиций в год. Но и отечественные инвесторы вкладывают деньги в отрасль.
«Альтернативная энергетика — это не только сохранение природы, но и выгодные инвестиции. Внедряя проекты в данной сфере, мы убедились в высокой эффективности применения этих технологий», – рассказывает Игорь Лён, владелец компании ЛИМиК.
Будучи кандидатом экономических наук и магистром по управлению бизнесом, Игорь Лён видит успешное будущее во взаимосвязи науки, технологий и бизнеса. Он внедряет инновационные проекты в области альтернативной энергетики – котельные на биотопливе, биогазовые установки, тепловые насосы и проекты по энергосбережению. Таким образом, команда «ЛИМиК» вносит свой вклад в реализацию энергетической политики Украины, согласно которой доля ВИЭ должна составлять 11% в 2020 г. и не менее 25% – в 2035 г.
«Мы осуществляем 100% инвестирование в проекты альтернативной энергетики, предоставляя своим партнёрам, крупным производственным предприятиям, возможность перейти на возобновляемую энергию», – рассказывает Игорь Лён.
Но активный рост альтернативной энергетики приводит к возникновению многих вопросов, которые еще предстоит решить.
«Основной задачей отрасли альтернативной энергетики в Украине является аккумуляция, регулирование и перераспределение электроэнергии, сгенерированной от возобновляемых источников», – считает Игорь Лён.
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