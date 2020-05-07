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Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины

Три авиакомпании планируют возобновить рейсы из Украины

Авиакомпании Wizz Аir, Lufthansa и Czech Airlines возобновят рейсы из Украины с конца мая – начала июня.

Соответствующая информация обнародована на сайтах компаний.

В частности, чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Праги и в Прагу 24 мая.

Czech Airlines информирует, что уже с 24 мая из Киева будет 7 рейсов в неделю, а с 25 мая – 3 рейса в неделю из Одессы.

В то же время венгерская авиакомпания Wizz Аir с 23 мая начала бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова.

Также немецкая авиакомпания Lufthansa 1 июня возобновляет перевозки из Украины.

Напомним, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

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По материалам УКРИНФОРМ
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