Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса

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Министерство финансов просчитывает возможность введения в Украине налоговых каникул для бизнеса.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул – сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны”, – сказал он.
Напомним, кредитные каникулы ввели 30 украинских банков.
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