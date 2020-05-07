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Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса

Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса

Министерство финансов просчитывает возможность введения в Украине налоговых каникул для бизнеса.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Кредитные каникулы уже есть, они разработаны. Что касается налоговых каникул – сейчас Министерство финансов просчитывает эту возможность, есть ли такая возможность без развала бюджета, без банкротства страны”, – сказал он.

Напомним, кредитные каникулы ввели 30 украинских банков.

Справка Finance.ua:

  • Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина. Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта поддержала законопроект, которым отменила уплату ЕСВ для физлиц-предпринимателей на время карантина в связи с коронавирусом.
  • С 1 марта по 30 апреля освобождены от уплаты ЕСВ все ФЛП и те, кто ведет независимую профессиональную деятельность.
  • Временно отменяются штрафы и пеня за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ.
  • Отменяется налог на коммерческую недвижимость и землю.
  • С 1 марта по 31 мая бизнес освобождается от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Исключение: эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.
  • Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года.
  • На 3 месяца отсрочено обязательное введение РРО (регистраторов расчетных операций) для всех категорий “упрощенцев”.
  • До 1 июля 2020 года продлен срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
  • Не начисляется и не взимается плата за землю; освобождаются от налогообложения объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц.

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По материалам Finance.UA
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