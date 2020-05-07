Сегодня в столице ослабляют карантин: что открывается

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В Киеве сегодня, 12 мая, начинается первый этап ослабления карантина.
Что будет открыто:
Транспорт. В столице увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии спецбилетов.
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