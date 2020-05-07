Сегодня в столице ослабляют карантин: что открывается

В Киеве сегодня, 12 мая, начинается первый этап ослабления карантина.

Что будет открыто:

Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров);

Парикмахерские и салоны красоты;

Кафе и рестораны (на вынос), летние террасы;

Парки и скверы, музеи под открытым небом;

Временные сооружения (киоски);

Ателье, бытовые услуги;

Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;

Автокинотеатры.

Летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями – дистанция и предварительная запись.

Транспорт. В столице увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии спецбилетов.

Справка Finance.ua

В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐