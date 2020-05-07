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Сегодня в столице ослабляют карантин: что открывается

Сегодня в столице ослабляют карантин: что открывается

В Киеве сегодня, 12 мая, начинается первый этап ослабления карантина.

Что будет открыто:

  • Непродовольственные магазины (площадью до 300 квадратных метров);
  • Парикмахерские и салоны красоты;
  • Кафе и рестораны (на вынос), летние террасы;
  • Парки и скверы, музеи под открытым небом;
  • Временные сооружения (киоски);
  • Ателье, бытовые услуги;
  • Адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы;
  • Автокинотеатры.
  • Летние площадки кафе и парикмахерские будут работать с определенными ограничениями – дистанция и предварительная запись.

Транспорт. В столице увеличат количество отдельных рейсов общественного транспорта. Дополнительные рейсы будут запущены с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии спецбилетов.

Справка Finance.ua

  • В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное (более 30%) сокращение персонала.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 🧐

По материалам Finance.UA
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