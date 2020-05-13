Как оплатить налоги в Электронном кабинете

В приватной части Электронного кабинета плательщик налогов имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. Такая функция доступна в меню «Состояние расчетов с бюджетом».

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Там же физические лица могут оплатить налоги, сборы, платежи с помощью платежной карты.

Для налогоплательщиков в электронной кабинете создана возможность просмотреть в режиме реального времени информацию о налогоплательщике, которая собирается, используется и формируется контролирующими органами.

В частности, можно просмотреть информацию, касающуюся:

учета налогоплательщиков;

администрирования налогов;

сборов;

таможенных платежей

Читайте также: Как налогоплательщику вернуть ошибочно уплаченные средства

осуществление налогового контроля;

данные оперативного учета налогов и сборов (в т.ч. данные интегрированных карточек налогоплательщиков);

данные системы электронного администрирования НДС ;

данные системы электронного администрирования реализации горючего.

Также всю эту информацию можно получить в виде документа, формируемого автоматизировано с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа и квалифицированной электронной печати контролирующего органа.

Справка Finance.ua:

Работа в приватной части Электронного кабинета осуществляется после прохождения электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.