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Как оплатить налоги в Электронном кабинете

Как оплатить налоги в Электронном кабинете

В приватной части Электронного кабинета плательщик налогов имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. Такая функция доступна в меню «Состояние расчетов с бюджетом».

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Там же физические лица могут оплатить налоги, сборы, платежи с помощью платежной карты.

Для налогоплательщиков в электронной кабинете создана возможность просмотреть в режиме реального времени информацию о налогоплательщике, которая собирается, используется и формируется контролирующими органами.

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В частности, можно просмотреть информацию, касающуюся:

  • учета налогоплательщиков;
  • администрирования налогов;
  • сборов;
  • таможенных платежей

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  • осуществление налогового контроля;
  • данные оперативного учета налогов и сборов (в т.ч. данные интегрированных карточек налогоплательщиков);
  • данные системы электронного администрирования НДС;
  • данные системы электронного администрирования реализации горючего.

Также всю эту информацию можно получить в виде документа, формируемого автоматизировано с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа и квалифицированной электронной печати контролирующего органа.

Справка Finance.ua:

  • Работа в приватной части Электронного кабинета осуществляется после прохождения электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи.
  • Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу: cabinet.tax.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГНС.
По материалам Finance.UA
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