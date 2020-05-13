Как оплатить налоги в Электронном кабинете

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В приватной части Электронного кабинета плательщик налогов имеет доступ к своим лицевым счетам по уплате налогов, сборов и других платежей. Такая функция доступна в меню «Состояние расчетов с бюджетом».
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Там же физические лица могут оплатить налоги, сборы, платежи с помощью платежной карты.
Для налогоплательщиков в электронной кабинете создана возможность просмотреть в режиме реального времени информацию о налогоплательщике, которая собирается, используется и формируется контролирующими органами.
В частности, можно просмотреть информацию, касающуюся:
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Также всю эту информацию можно получить в виде документа, формируемого автоматизировано с наложением квалифицированной электронной подписи должностного лица контролирующего органа и квалифицированной электронной печати контролирующего органа.
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