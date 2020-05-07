Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей

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Американская компания по производству автомобилей и электроэнергии Tesla восстанавливает свое производство во Фримонте, что в штате Калифорния, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск.
“Tesla возобновляет производство сегодня в противовес правилам округа Аламеда. Я буду на уровне со всеми другими. Если кого-то хотят арестовать, то я прошу, чтобы арестовали только меня”, – написал Маск.
Он также сообщил, что чиновники одобрили открытие завода, но потом это решение заблокировали, поэтому “все очень запутанно”.
Напомним, что ранее компания Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламеда с требованием возобновить работу закрытого из-за карантина завода в городе Фримонт.
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