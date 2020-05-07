0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 136 0

Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей

Tesla открывает завод в Калифорнии без разрешения властей

Американская компания по производству автомобилей и электроэнергии Tesla восстанавливает свое производство во Фримонте, что в штате Калифорния, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Илон Маск.

“Tesla возобновляет производство сегодня в противовес правилам округа Аламеда. Я буду на уровне со всеми другими. Если кого-то хотят арестовать, то я прошу, чтобы арестовали только меня”, – написал Маск.

Он также сообщил, что чиновники одобрили открытие завода, но потом это решение заблокировали, поэтому “все очень запутанно”.

Напомним, что ранее компания Tesla подала в суд на власти калифорнийского округа Аламеда с требованием возобновить работу закрытого из-за карантина завода в городе Фримонт.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.