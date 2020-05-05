Межбанк: покупатели и продавцы нашли компромисс

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Пятница на валютном рынке прошла достаточно активно. За день гривна даже укрепилась относительно доллара и его котировки к концу сессии упали до отметки 26,815/26,84.
Нацбанку сегодня не пришлось выходить на торги с интервенциями – покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу. Чувствовалось приближение трех дней праздников и даже те клиенты, кто работает в период карантина – спешили закрыть свои операции. Поэтому первая половина сессии была очень активной, а уже после обеда – рынок быстро стал снижать свои обороты.
В ходе сегодняшнего первого ежемесячного долгосрочного тендера рефинансирования на 5 лет – НБУ раздал банкам порядка 2,4 млрд гривен на различные сроки ( в зависимости от сроков обеспечения). На эту новость межбанк пока особо не отреагировал – сумма не столь значительна, да и сама информация уже прошла в тот временной период, когда основная часть участников торгов уже закрыла свои сделки.
Ход торгов:
Предложение валюты превышало спрос, что несколько давило на курс в первой половине сессии. К 11:00 доллар с утренних 26,83/26,86 просел до 26,785/26,81 гривен.
Но после 11 часов на рынок вышло достаточно большое число покупателей. Они видимо посчитали, что это “дно” по курсу и своими действиями быстро подтянули котировки к отметке 26,81/26,83 на 12:00 и до 26,84/26,86 гривен к обеду.
В этих пределах доллар уже плавно перешел во вторую половину сессии – к 15 часам курс остановился на уровне 26,83/26,85.
Ближе к завершению торгов предложение опять незначительно превышало спрос, что привело к проседанию котировок до 26,815/26,84 гривен за доллар к концу дня.
Главные события 8 мая на межбанке:
Доллар с утренних 26,83/26,86 гривен подешевел до 26,815/26,84 к концу дня;
НБУ сегодня не выходил на межбанк;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,814 гривен, а официальный на 12 мая составил 26,8196 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,83 / 26,85
евро – 29,08 / 29,10
российский рубль – 0,3642 / 0,3646
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0869 / 1,0871
Курсы валют на Межбанке
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